Turchia-Italia 0-0: inizia il secondo tempo e arrivano i primi cambi

Inizia il secondo tempo, a Roma, tra Italia e Turchia sul risultato di 0-0. Il primo tempo ha visto un’Italia molto offensiva e che prometteva bene, ma ben schierata la difesa della Turchia che è stata in grado di respingere tutti gli attacchi. Qualche intervento sospetto in area che, però, l’arbitro ha giudicato tutti regolari e non ha dato nessun rigore a favore degli azzurri, nonostante l’ultimo intervento risultava davvero dubbio. Gli azzurri di Mancini devono spingere nel secondo tempo, continuando sulla scia intrapresa nel primo tempo, per trovare il gol che sblocchi la partita e anche il primo gol dell’Europeo. Secondo tempo che vede un cambio a parte: esce Yazici ed entra Under per la Turchia, ed esce Florenzi ed entra Di Lorenzo per l’Italia.