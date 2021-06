Marchisio: “Insigne? Lui è migliorato sotto due aspetti”

Claudio Marchisio, ex calciatore italiano, è intervenuto ai microfoni della Rai per parlare di alcuni perni della formazione scelta da Mancini di stasera. Di seguito le parole rilasciate dall’ex calciatore sugli azzurri: “Insigne? Rispetto al passato è migliorato veramente tantissimo e non solo in campo, ma anche nello spogliatoio. Berardi non è da meno, un percorso importante che gli hanno portato una crescita esponenziale dopo momenti si e momenti no. Chiellini-Bonucci? Come coppia difensiva sono eccezionali, un vero e proprio muro. Chiellini, però, viene da un infortunio importante. Hanno molta esperienza devono avere però un centrocampo che gli sappia fornire la copertura adeguata”.