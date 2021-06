Mancini: “Primo passo per Wembley? Ne mancano 6”

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha commentato la vittoria degli azzurri ai microfoni di Rai. Di seguito le parole dell’allenatore nel post-partita contro la Turchia: “Abbiamo fatto una buona partita. Anche nel primo tempo abbiamo giocato bene, pure se non è arrivato il gol. Non era semplice e abbiamo fatto una buona prova, mi reputo soddisfatto. L’avversario non era semplice. Decisivo è stato quando abbiamo mosso la palla veloce e mandavamo l’uomo. Messaggio alle favorite? Buona partita, era importante partire bene ed è una soddisfazione per tutti gli italiani. Primo passo per Wembley? È ancora lunga, mancano 6 partite”.