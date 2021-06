KKN – Napoli pensa ad una sola cessione: uno tra Ruiz e Koulibaly, ecco il favorito

Il mercato del Napoli deve ancora entrare nel vivo, probabilmente si entrerà quando avverranno delle uscite: i nomi papabili sono quelli di Koulibaly e di Fabian Ruiz. La radio ufficiale fa sapere che il favorito sarebbe il centrocampista spagnolo: con la sua cessione la società partenopea proverà poi a prendere un centrocampista centrale e un terzino sinistro. I nomi in pole position nella wishlist azzurra sono sempre gli stessi: Toma Basic del Bordeaux per la mediana ed Emerson Palmieri del Chelsea per la fascia difensiva. Per Koulibaly invece la possibilità di restare aumentano.