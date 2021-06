Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto i microfoni di LaPresse per parlare dell’Europeo che sta per iniziare: “Sono veramente molto emozionato, sono molto umano e provo queste emozioni, è davvero bello”. Così commenta la competizione il presidente, che vedrà l’inizio stasera proprio con la nostra Italia che gareggerà come gara d’esordio contro la Turchia. Le due citate completano, insieme a Galles e Svizzera, il girone A, il primo dei sei gironi che compongono il tabellone.