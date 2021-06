Luciano Spalletti ha una fortuna: infatti, quando inizierà a mettere mano sulla rosa del Napoli per lavorarci assieme, potrà contare su un gruppo già consolidato.

E in questo gruppo ci sarà sicuramente Dries Mertens: il belga, dopo una stagione in chiaroscuro, sembrava potesse andar via, anche per liberare le casse del Napoli da un ingaggio esoso.

Invece Ciro, dal ritiro del Belgio, si è autoconfermato in maniera importante: ha annunciato che non andrà via e che si farà trovare pronto per la nona stagione in azzurro. D’altronde, questa storia d’amore tra il Napoli e Mertens arriva fino in Belgio.

Infatti, persino il re del Belgio, re Filippo II ha fatto i complimenti al suo suddito per aver superato il record di goal di Maradona a Napoli, record pronto ad essere puntellato e suggellato ancora.