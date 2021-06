Sky – Marchetti: “Perché non Sarri? Il passaggio alla Juve come un tradimento. Su Emerson Palmieri”

Luca Marchetti giornalista di Sky è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Alla domanda del perchè il Napoli non abbia preso Sarri risponde: “Dovremmo parlarne con De Laurentiis. Forse qualche contatto c’è stato. Sarri ha fatto cose importanti, ma il passaggio alla Juve è stato visto come un tradimento. E’ una storia che si è conclusa bene e sono dell’idea che dovrebbe restare tale, tranne per qualche eccezione”.

Mette chiarezza anche sulla questione Emerson Palmieri: “E’ sicuramente un calciatore preso in considerazione, ma il Napoli non si sta interessando molto alle trattative in questo momento”.

Sulla questione Politano – Orsolini risponde: “Politano ha un cartellino molto alto. La Lazio non ha mai speso molto per i suoi giocatori. Forse con Sarri le cose cambieranno. Politano è un ottimo giocatore. Orsolini è una mossa preventiva in caso di eventuale uscita di Politano”.