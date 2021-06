Napoli – 14 anni fa la promozione in Serie A

Era il 10 giugno 2007 quando il Genoa e il Napoli guadagnarono la promozione in Serie A. C’era Reja sulla panchina del Napoli. Quel momento sancì la rialita calcistica della squadra partenopea.

Al Marassi, la squadra che scese in campo era composta da: Iezzo; Grava, Cannavaro, Domizzi; Garics, Montervino, Gatti, Bogliacino, Savini; Sosa, Calaiò.

Gli azzurri dominarono la partita, sfiorarono il gol più di una volta. Il match finì con un pareggio, ma ciò consentì alle due squadre di raggiungere il campionato maggiore.

In contemporanea quel pomeriggio si giocava anche Piacenza – Triestina. La vittoria della squadra emiliana avrebbe obbligato gli azzurri di Reja un’altra lotta ai Play Off.

Quel 10 giugno sappiamo tutti come andrò a finire: abbracci, felicità, invasione di campo. Napoli e Genova due città in festa, giocatori e presidenti entusiasti.