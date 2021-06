La Nazione – La Fiorentina piomba su Milik per rinforzare l’attacco

La Fiorentina farà un sondaggio per Arek Milik.

Come riportato dall’edizione de La Nazione, l’attaccante polacco potrebbe tornare in Italia dopo una sola stagione con il Marsiglia: la società viola sta cercando un profilo giovane e di caratura internazionale da poter far giocare in coppia o al posto di Vlahovic, soprattutto per rinforzare il reparto offensivo. Tra gli altri nomi vi è anche Pavoletti, attaccante che quest’anno ha fatto molto bene con il Cagliari nella seconda parte di stagione. Diversi nomi saranno sondati per il ruolo di attaccante centrale, per dare a Rino Gattuso una squadra di tutto rispetto.

Il nome di Milik è sicuramente al livello della piazza di Firenze.