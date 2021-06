Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli né Atalanta né Juve avrebbero fatto richiesta per un probabile acquisto del portiere del Napoli David Ospina. Al momento non ci sarebbero trattative in corso.

Il contratto del portiere colombiano scadrà il prossimo anno, si aspettano di scoprire quali saranno le decisione del tecnico Luciano Spalletti.