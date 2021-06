Manca un solo giorno al fischio di inizio di Euro2020. C’è attesa per il debutto dell’Italia di Mancini.

Gli azzurri sono a Roma da questa mattina. L’allenamento pomeridiano della squadra si è svolto all’Olimpico di Roma.

Sembra che il capitano del Napoli Lorenzo Insigne partirà come titolare. Il giocatore partenopeo è in compagnia dei suoi compagni di squadra Meret e Di Lorenzo.

Domani ore 21 lo spettacolo dell’Europeo inizia con Italia – Turchia.