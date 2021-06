Dal ritiro del Belgio, Mertens: “Il mio futuro? Questo è il mio desiderio”

Dries Mertens in ritiro con la Nazionale belga rilascia alcune dichiarazioni in conferenza stampa riguardanti il suo futuro a Napoli: “Non posso dire molto sul Napoli. Non ho motivi per lasciare la squadra è la città. Il mio desiderio è quello di rimanere e fare bene“.

Sembra che il silenzio stampa della società di De Laurentiis impedisca ancora ai giocatori di parlare di quanto successo nelle scorse settimane. Le parole del calciatore belga però fanno ben sperare. Il futuro di Mertens sembra non essere lontano dalla sua Napoli.