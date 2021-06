Da Torino – Ospina sondato dalla Juve come secondo di Szczesny

David Ospina potrebbe finire alla Juventus come secondo di Szczesny.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere di Torino, i due nomi in lizza sarebbero Ospina e Mirante: il primo è reduce da una stagione importante con il Napoli e probabilmente con Spalletti non partirà titolare. Mirante potrebbe lasciare la Roma e giocarsi le sue carte proprio nel club bianconero, il portiere ha fatto parte del settore giovanile bianconero e dunque tornerebbe a casa dopo tantissimo tempo. Il portiere polacco rimane il titolare anche per la prossima stagione, ma la dirigenza bianconera preferirebbe un calciatore pronto anche per sostituire la prima scelta bianconera.

Ospina è un nome che può far bene alla Juventus ed è importante che il colombiano possa trovare una squadra adatta al suo livello.