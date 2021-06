Sky, Mangiante: “Spalletti farà molto bene a Napoli e vi spiego perchè”

Angelo Mangiante, giornalista Sky, ha rilasciato le sue considerazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sul nuovo Napoli di Luciano Spalletti. Queste le sue parole:

“A Roma Spalletti arrivava con l’esperienza maturata in Russia allo Zenit, ma pagò l’addio di Francesco Totti, una figura che a Roma è stata di grande importanza. Luciano è almeno tra i tre migliori allenatori italiani, sa preparare la partita al meglio durante la settimana con i suoi schemi. Credo poi che possa esaltare le qualità di Zielinski come fece con Perrotta nel 4-2-3-1, modulo che riesce ad adattare ai giocatori che ha; il Napoli può davvero far bene”.