Gazzetta – Il Napoli pensa a un sostituto in difesa: ecco chi è il giocatore

Sul quotidiano La Gazzetta dello Sport si parla di un possibile nuovo giocatore per la difesa del Napoli. Luciano Spalletti nella prossima stagione dovrà probabilmente fare a meno di Koulibaly. Le sirene sulla sua possibile cessione sono sempre più allarmanti. Per sostituirlo Giuntoli pensa a Montero. Il calciatore è proprietà dell’ Atletico Madrid che ha chiuso la passata stagione in prestito al Besiktas.

L’interessamento del Napoli per il mancino è dovuto anche al basso costo del cartellino di circa 4 milioni di euro. Montero potrebbe così completare la difesa con Manolas.