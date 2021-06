Tramite il proprio profilo Instagram, Victor Osimhen ha rilasciato un bel messaggio contro il razzismo. Questo il pensiero del nigeriano, visibile anche in foto: “Parlate ai vostri bambini, ai vostri fratelli e ai vostri genitori facendogli capire quanto sia disgustoso odiare un individuo per il colore della sua pelle. Dite no al razzismo”.