Europeo2020: i dettagli della cerimonia d’apertura

Allo Stadio Olimpico di Roma venerdì 11 giugno ci sarà la partita inaugurale dell’Europeo 2020. Dopo il rinvio di un anno (per motivi ben noti) lo spettacolo del calcio europeo sta per cominciare.

Prima del match tra Italia e Turchia, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, apparirà sui maxi schermo un video che ripercorre gli ultimi sessanta anni della competizione.

I Campioni del Mondo 2006 Totti e Nesta accoglieranno i tifosi che finalmente tornano a riempire i sediolini degli stadi lasciati vuoti per troppo tempo. E’ atteso anche il cantante lirico Andrea Bocelli, che si esibirà dopo il passaggio delle Frecce Tricolori.

Quale modo migliore per dare il via a un’estate piena di calcio ed emozioni?