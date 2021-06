Come riportato da Il Sole 24 Ore, Sky avrebbe inviato una lettera a Dazn con un’offerta per quanto riguarda i diritti tv della Serie A. La proposta è quella di rendere l’app disponibile su Sky Q e tramite un canale lineare via satellite, rendendo tutte le partite di ogni giornata accessibili sull’emittente che di recente ha perso le 7 partite in esclusiva.