Coppa Italia, nuovo regolamento. Ora è ufficiale: i dettagli

La Lega Serie A ha reso pubblico il regolamento della Coppa Italia per il prossimo triennio 2021-2024. Alla competizione parteciperanno 44 squadre (non più 78 come nella scorsa edizione). Tra queste le 20 squadre di Serie A, le 20 squadre di Serie B e 4 della Serie C.

Le otto teste di serie (prime otto della passata stagione: Inter, Milan, Atalanta, Juventus, Napoli, Lazio, Roma e Sassuolo) partiranno dagli ottavi. Le altre squadre inizieranno il loro percorso dai trentaduesimi. Ci sarà un turno preliminare con otto squadre: le tre neopromosse in B insieme alla vincitrice dei playoff giocheranno contro le seconde classificate dei gironi di C più la vincitrice della Coppa Italia di categoria.

Inoltre in base al ranking si sceglierà la squadra che giocherà in casa (con ranking dalla 9-24). Il Var sarà disponibile dai trentaduesimi, mentre la gol line technology solo dagli ottavi. Solo la semifinale avrà partita di andata e di ritorno. La finale torna allo Stadio Olimpico di Roma.