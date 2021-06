Arkadiusz Milik non prenderà parte ad EURO 2020 a causa di un infortunio al menisco.

L’attaccante polacco ex Napoli, ora in forza al Marsiglia, in queste settimane si è sottoposto a vari test fisici ed accertamenti ma il responso delle ultime ore è stato negativo.

L’attaccante è dunque rientrato a Marsiglia e il CT Paulo Sousa non lo sostituirà.

Fonte: Sito Ufficiale Polonia