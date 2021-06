Filip Djuricic sta meditando sul suo futuro prossimo dopo l’addio di Roberto De Zerbi, passato allo Shakhtar. Secondo Sky Sport, infatti sul serbosi sarebbero attivati due club inglesi: il West Ham per portarlo in Premier League; una sfida aperta con il Southampton. Al momento però risulta che il giocatore preferisca restare in Italia, aspettando un’offerta.