La Lega Serie A ha fissato un’ assemblea per Giovedì 10 Giugno, in prima convocazione alle 9:30 ed in seconda alle 11:30.

Al centro del dibattito ci saranno i diritti Tv per le competizioni nazionali ed Internazionali del triennio 2021/2024. Si disquisirà inoltre, delle possibili modifiche da apportare al regolamento della nuova Coppa Italia che partirà dalla prossima stagione, fino al 2024.