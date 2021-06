Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, attraverso un tweet ha spiegato la situazione in casa Chelsea legata ad Emerson Palmieri:

#Chelsea – as made with Giroud – are ready to use the option to extend #EmersonPalmieri‘s contract until 2023 (now his contract expires in 2022). Through this move #Blues can ask €18/20M as price to sell the left fullback. #Inter and #Napoli are still interested. #transfers #CFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 8, 2021