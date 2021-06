Real Madrid, l’ex presidente Calderon: “Fabian? Giocatore importante, l’arrivo di Ancelotti a Madrid potrebbe essere determinante”

Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Fabian Ruiz? Ancelotti lo conosce molto bene avendolo portato in azzurro. Ha dalle grandi potenzialità fisiche e tecniche, non a caso è uno dei perni della nazionale spagnola. E’ anche un talismano per la Spagna, infatti con lui la nazionale non ha mai perso. Non so se c’è una trattativa tra il Napoli e il Real Madrid, ma sicuramente la presenza di Carlo Ancelotti può essere determinante per un suo eventuale arrivo a Madrid”.