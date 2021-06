Polonia, le parole di Milik: “Non sono al 100%, sarò il primo tifoso”

Arek Milik non ci sarà ad Euro20 per un infortunio al ginocchio, con un post sui canali social l’attaccante del Marsiglia comunica la sua scelta:

“Indossare la maglia della propria Nazionale e con orgoglio rappresentarla in una manifestazione così importante come gli Europei è il sogno di ogni calciatore. Per questo la decisione di lasciare il ritiro, e non far parte di questo gruppo, è stata presa con estrema difficoltà, ma con la consapevolezza di aver fatto la scelta giusta perchè non potrò essere al 100%. Ho salutato tutti i miei compagni, li ho visti carichi, e gli ho detto che avranno un super tifoso in più da casa. Forza Polonia“