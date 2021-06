Perinetti: “Cistana è un calciatore di massima serie, ADL ha fatto un grande colpo con Spalletti”

Giorgio Perinetti, ex Direttore Sportivo del Brescia è intervenuto durante la trasmissione ‘Marte Sport Live’, elogiando Cistana e condividendo la scelta di De Laurentiis nel prendere Spalletti.

Le sue parole.

Cistana? Non so cosa farà. Con il suo rientro il Brescia ha ricominciato a volare: ha personalità ed è un giocatore da Serie A importante. Sicuramente è un elemento di grande prospettiva. Tanto è vero che Mancini lo convocò in Nazionale.

Spalletti? Non ci ho mai lavorato. Penso che De Laurentiis abbia fatto una scelta eccellente. Era fermo da un po’ quindi vuol dire che si è tenuto aggiornato e ha studiato altre cose, avrà tanta voglia di andare a lavoro. Scelta importante per il valore dell’allenatore che per la persona.