MONDONAPOLI TV – ADL dice no al Barcellona per Fabian, Hysaj e Maksimovic verso la Lazio

Anche oggi MondoNapoli Tv è andata in onda con il suo consueto tg giornaliero delle 19. Per il mese di giugno vi terremo sempre compagnia in diretta su Facebook, su YouTube e su Twitch.

Il primo talk di serata ha visto protagonista Fabian Ruiz. Si è parlato della possibile offerta dei blaugrana per il centrocampista del Napoli e della volontà di De Laurentiis di non cederlo con uno scambio.

Il secondo talk è, invece, stato dedicato alla situazione in bilico di Hysaj e Maksimovic. I due calciatori sono in scadenza, e pare che lasceranno il Napoli. Sarri, grandissimo estimatore dei due, li vorrebbe portare con sé alla Lazio.

Infine ci siamo soffermati sulla nuova collaborazione tra Armani e Napoli per le prossime divise azzurre e non abbiamo tralasciato una notizia di grande rilievo calcistico quale quella del trasferimento di Donnaruma al PSG.

