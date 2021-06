Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, è intervenuto all’interno del dibattito ‘Come sta il calcio italiano?’, organizzato da Il Fatto quotidiano.

“La Superlega? Non è che ti puoi svegliare una mattina e improvvisamente fare una cosa privatistica. A meno che non esci dal sistema, come per esempio l’Nba, che però non risponde a nessuno della pallacanestro. Mentre il calcio risponde a Federazioni, Uefa e Fifa. L’NBA è un unicum che non risponde a nessuno, questa è la differenza”.