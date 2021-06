Le Iene, Roma: “C’è altro che non torna sull’episodio di Vecino. Capisco i tifosi del Napoli”

Il giornalista de Le Iene, Filippo Roma, ha parlato a Radio Punto Nuovo dell’inchiesta riguardo la partita del campionato 2017/18 Inter-Juventus.

“Ciò di cui siamo certi è che c’è qualcosa che non torna anche sull’episodio dell’espulsione di Vecino. Manca il filmato girato all’interno della sala VAR, c’è l’audio, ma non il video. Per ogni episodio esistono più punti di vista e quindi più telecamere e tutte queste hanno identica durata, ma nel caso dell’episodio di Vecino abbiamo scoperto che la main cam dura 30 secondi in meno rispetto a tutte le altre telecamere sull’azione e non si sente la voce di Orsato“.

“Cos’è successo? Non lo sappiamo, c’è un’anomalia. Non sappiamo se c’è stato un taglio, è molto strano, è un episodio che non era da VAR. Secondo me, non c’è stato un intento nel voler favorire la Juventus, ma data l’importanza della partita probabilmente gli arbitri hanno commesso qualche errore che hanno voluto coprire. Per me è una questione che resta all’interno della cerchia arbitrale. Ci sono conseguenze sulla classifica finale e capisco i tifosi del Napoli”.