Giaccherini: “Nazionale? Possiamo arrivare in fondo. Napoli? Sarri aveva un limite”

L’ex giocatore, tra le altre, del Napoli, Emanuele Giaccherini, è stato intervistato da Libero per parlare della sua carriera e dell’Italia agli Europei.

“Nazionale? Possiamo arrivare fino in fondo con questa squadra, abbiamo tutte le carte in regola, ne sono convinto. Va dato grande merito a mister Mancini, così come va dato a giocatori come Insigne, Jorginho, Verratti o Barella”.

“Napoli? Quando ero lì, Sarri ha palesato un limite che, ad esempio, Antonio Conte non ha: non contare fino in fondo su tutti i 25 calciatori di una rosa. Nell’Inter campione d’Italia anche Darmian che ha giocato poco è stato decisivo”.