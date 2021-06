Secondo La Gazzetta dello Sport, è tutto fatto tra Maurizio Sarri e la Lazio: in serata, potrebbe arrivare l’ufficialità dal club biancoceleste.

Il tecnico toscano si legherà alla Lazio con un contratto biennale (inviato all’ex Napoli e Juventus via PEC ieri) che è stato definito in tutti i suoi dettagli, dal lato economico alle garanzie su staff e calciomercato. Manca davvero poco per l’ufficialità.