Gazzetta – Il Napoli resta vigile su Senesi: il rinforzo a centrocampo può arrivare dalla Serie A

Il mercato del Napoli potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni, ci sono vari nomi che interessano soprattutto i reparti di centrocampo e difesa dove sono previsti sia partenze che arrivi.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome caldo nel reparto arretrato è Marcos Senesi. Il difensore classe 97′ di proprietà del Feyenoord è in orbita Napoli da diverso tempo e la pista si fa sempre più calda.

Per il centrocampo, il Napoli dovrà sostituire il partente Bakayoko, per farlo i nomi caldi sono due; il primo è Toma Basic, centrocampista classe 96′ di proprietà del Bordeaux, se il croato dovesse saltare l’altro nome caldo è Morten Thorsby della Sampdoria; il centrocampista in forza alla squadra ligure è valutato circa 6 mln di euro.