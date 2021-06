Gazzetta – ADL chiaro sul mercato: prima si cede, poi si acquista

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si sofferma sul mercato del Napoli e sulle eventuali proposte per la prossima stagione.

Tra i candidati in lista, spunta il nome di Marcos Senesi (Feyernoord) per il ruolo di difensore centrale; mentre a centrocampo il Napoli pensa a Morten Thorsby della Sampdoria, il cui cartellino corrisponde a 5 mln di euro. Da non dimenticare, però, l’interesse, nello stesso settore di gioco, per Toma Basic (Bordeaux). Con l’eventuale arrivo di uno dei due, l’altro sarebbe automaticamente escluso.

ADL è stato chiaro sul mercato: prima le cessioni, poi gli acquisti.