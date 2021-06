FOTO – Di Lorenzo a lavoro in vista dell’Europeo, con lui anche due partenopei: i dettagli

Mancano ormai pochi giorni all’inizio dell’attesissimo Europeo! La gara inaugurale vedrà l’Italia sfidare la Turchia nel primissimo match che si terrà venerdì alle 20:45. Tanti i calciatori del Napoli impegnati in questa grande competizione. Tra questi sicuramente i più attesi sono gli azzurri! Di Lorenzo è a lavoro con gli altri a Coverciano in attesa della primissima partita. Proprio sul profilo instagram del terzino destro di Matera, sono arrivati gli scatti della seduta di allenamento. Insigne, Di Lorenzo e Jorginho si divertono insieme ricordando i tempi al Napoli e non solo. Di seguito gli scatti in questione: