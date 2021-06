Emerson Palmieri, terzino del Chelsea e della nazionale azzurra accostato in Italia a Napoli ed Inter, ha parlato ai microfoni di The Telegraph del suo futuro:

“Mancini mi ha suggerito di trasferirmi in una squadra che mi faccia giocare di più. Per adesso non penso però al mercato, sono concentrato soltanto sull’Europeo. A volte il calcio è imprevedibile e non siamo sempre noi a scegliere il nostro futuro, nonostante quest’ultimo non mi preoccupi”.