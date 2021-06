Colonnese: “La Nazionale mi piace molto. Spalletti-Napoli ottima scelta, ecco chi venderei”

L’allenatore Francesco Colonnese è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli e della Nazionale.

“Nazionale? Mi piace molto, squadra energica e che sta bene in campo. Si gioca per vincere, c’è grande alchimia e si può far bene. Mancini riproporrà Bonucci e Chiellini come centrali, come terzino a destra credo che Florenzi abbia più esperienza e a sinistra credo giocherà Spinazzola”.

“Spalletti? Napoli piazza passionale per lui, è stata un’ottima scelta. Inzaghi all’Inter è una continuazione del lavoro di Conte”.

Chi venderei tra Koulibaly e Fabian Ruiz? Ci metto anche Lozano e venderei lui”.