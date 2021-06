Birindelli: “Spalletti poteva andare al Napoli anni fa, Sarri ha rifiutato il ritorno”

Alessandro Birindelli ex calciatore, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio degli allenatori toscani e del suo ex allenatore Luciano Spalletti.

Le sue parole:

“Avevo ‘indovinato’ il passaggio di Spalletti al Napoli? Questo matrimonio doveva essere sancito già qualche anno prima, ma non se ne fece nulla soltanto per questioni burocratiche, di contratto, perché Spalletti era ancora legato allo Zenit ed era complicato che si liberasse, c’erano questioni legali da risolvere. Vedendo la rosa attuale del Napoli e gli allenatori a disposizione sul mercato, e conoscendo Aurelio De Laurentiis, che ha bisogno di gente forte e di carattere, ho subito pensato a Spalletti. Perché si è puntato su Luciano e non sul ritorno di Maurizio Sarri? Sarri non era intenzionato a tornare: sappiamo come si erano lasciate le parti. C’era anche il timore che la responsabilità e la pressione potessero essere troppo alte, in un momento non facile per la squadra“