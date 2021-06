Zielinski: “Grande stagione per me, peccato per la Champions. Ora sono concentrato sull’Europeo”

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato dal ritiro della propria Nazionale della stagione da poco conclusa con gli azzurri e dell’imminente Europeo. Le sue parole:

“In termini di statistiche e di numeri è stata una stagione di successo per me, ho segnato gol, fornito assist. Purtroppo come squadra non abbiamo raggiunto il traguardo che ci eravamo prefissati della Champions. Ora però sto guardando avanti, perché c’è un torneo estremamente importante davanti a noi come l’Europeo. Mi voglio concentrare solo su quello”.