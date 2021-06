Tuttosport – Napoli e Fiorentina su Cistana, ma Cellino sbarra la strada

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli ha nel mirino Andrea Cistana, difensore classe ’97 del Brescia, che però il presidente Cellino vede come uno dei perni della squadra in ottica futura. Oltre agli azzurri, anche la Fiorentina sta osservando il ragazzo. Entrambe le compagini di A rischiano però di trovare la strada sbarrata dal presidente bresciano che sta pensando a un nuovo ruolo per il calciatore, quello di capitano in alternanza a un’altra colonna biancoblù come Dimitri Bisoli.