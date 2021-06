Perinetti: “Belotti potrebbe dare tanto al Napoli, Spalletti sa trovare le giuste combinazioni per i suoi giocatori”

Giorgio Perinetti, ex ds del Napoli, è intervenuto in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e dell’ultima notizia di mercato che parla di un arrivo di Belotti in azzurro. Le sue parole:

“Belotti con Osimhen? Parliamo di un attaccante che ha fatto moltissimo per Palermo e Torino. Le cose si evolvono, credo che lui oggi voglia trovarsi in un’altra dimensione. È un giocatore generoso, che può giocare da prima punta o accanto ad un’altra. Napoli potrebbe essere una grande opportunità, qualora il club decidesse di acquistarlo. Spalletti è molto attento alle combinazioni tra i calciatori. Belotti è una tentazione, un calciatore che per temperamento, per la sua generosità e disponibilità verso la squadra può dare tante soluzioni”.