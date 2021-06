È stato spesso accostato al Napoli, ma la carriera di Youssouf Sabaly non proseguirà all’ombra del Vesuvio. Il terzino senegalese ex Bordeaux ha firmato per il Betis Siviglia, che se ne garantisce le prestazioni. Arriva a paramentro 0, visto il contratto in scadenza con i francesi. Di seguito, il tweet degli andalusi.

🆕💚🆕



EL PLAN. Capítulo 1. pic.twitter.com/gRjHBEsZIl — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) June 7, 2021