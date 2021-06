Morabito: “Ancelotti stravede per Lozano, ma i blancos non possono permetterselo al momento”

Vincenzo Morabito, agente, è intervenuto nel corso di Punto Nuovo Sport Show, programma in onda su Radio Punto Nuovo per parlare del mercato del Napoli e della voce che porta Lozano a Madrid. Le sue parole:

“Il Napoli ha già individuato degli obiettivi per il mercato, bisogna capire se sono vincolati alle cessioni o possono essere acquistati autonomamente. Credo che questo sia il momento giusto per cedere Koulibaly, che chiaramente non va svenduto, ma tenendo presente che fino a un paio d’anni fa si parlava di cifre astronomiche per lui. Il suo sostituto? Non penso possa essere Colley, che andrà all’Atalanta”.

“Lozano al Real Madrid? Ancelotti è innamorato del messicano, è stato lui a volerlo al Napoli. I Blancos però non sono nelle condizioni economiche per poter spendere”.