Moncalvo: “Caso Allegri? Ci sono due pesi e due misure davanti al fisco tra un normale cittadino e un tesserato FIGC”

Gigi Moncalvo, giornalista, è intervenuto durante Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, per parlare del caso che ha coinvolto Massimiliano Allegri in questi ultimi giorni. Le sue parole:

“Il caso Allegri? Presso la Banca Centrale esiste un ufficio che segnala ogni tipo di operazione sospetta. I pagamenti di Allegri hanno tre origini diverse: Slovenia, Malta e Montecarlo. Quello che c’è da capire è se questi pagamenti siano vincite o perdite e se riguardino scommesse. Nel caso fosse così, Allegri rischierebbe una squalifica, dato che le scommesse sono vietate per i tesserati FIGC. Inoltre, anche su Cristiano Ronaldo ci sono movimenti sospetti tra dicembre 2019 e marzo 2020, ma il portoghese ha dato delle spiegazioni, anche se deboli. Allegri invece ha fatto una smentita ridicola, attraverso al suo avvocato. Ci sono due pesi e due misure davanti al fisco tra un normale cittadino italiano e un tesserato FIGC, soprattutto quando appartiene a determinate società”.