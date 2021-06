Di Marzio: “Donnarumma vicinissimo al Psg. Contratto da 12 milioni a stagione”

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe in dirittura d’arrivo la trattativa che porterebbe Gianluigi Donnarumma a vestire la maglia del Paris Saint-Germain per la prossima stagione. La chiusura della trattativa è attesa nelle prossime 24 ore, salvo clamorosi colpi di scena o un eventuale rilancio del Barcellona. Il contratto è faraonico: 60 milioni per i prossimi 5 anni, ovvero 12 milioni a stagione più bonus. Dunque, il futuro di Gigio Donnarumma parla francese, sotto la Tour Eiffel, a difendere i pali del Psg.