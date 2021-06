Umberto Chiariello, giornalista, attraverso il proprio profilo Twitter, ha svelato quali potrebbero essere gli obiettivi di De Laurentiis in vista della prossima stagione:

“Convinzione francamente senza fondamento: dimostri quel che sostiene. E comunque non è l’idea di De Laurentiis, che ha 4 obiettivi:

a) essere competitivi x la Champions;

b) ridurre del 30% il monte-ingaggi;

c) ridurre il numero in rosa di giocatori costosi;

d) valorizzare Osimhen”.