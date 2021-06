Bagni: “Anguissa superiore a Bakayoko. Vi dico la mia su Thorsby”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Salvatore Bagni, dirigente ed ex calciatore del Napoli:

“Napoli stravolto a centrocampo? Sì, ce lo vedo. Non vorrei che fosse però stravolto al ribasso, non mi piacerebbe molto. Demme e Fabian Ruiz hanno fatto una buona stagione. Bakayoko ha fatto il suo ma non ha brillato. Però poi i nomi che escono non eleverebbero assolutamente il livello. Thorsby? Mi sono incavolato perché il 2 novembre 2017 chiamai il suo procuratore, lui giocava nell’Under 21. Lo ha offerto a mezza Europa, anche a Spal e Verona: non lo prese nessuno, arrivò alla Sampdoria a scadenza di contratto. Giocatore generoso, molto fisico e aggressivo, bravo nell’area, fa spesso gol quando si inserisce. Però non so se sia di livello per il Napoli.

Anguissa? Ha più dinamismo ed è molto più rapido di Bakayoko. Ha molta gamba ed è decisamente superiore. Con lui il Napoli migliorerebbe a centrocampo. Belotti? Non lo immagino al posto di Petagna. Al posto di Mertens? Al momento non vedo un Belotti che faccia la riserva a Osimhen o viceversa. Nmecha? Tecnicamente fantastico, ha una valutazione esagerata. Come possiamo pensare che possa venire da noi? Però è un giocatore fenomenale.

Maxime Lopez simile a Pizarro? No, lui è più una mezzala di movimento, gli piace svariare molto. Potrebbe diventare un grandissimo giocatore”.