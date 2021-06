Ciro Borriello, assessore allo sport per il comune di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Inaugurazione stadio Maradona? Tutto pronto, aspettiamo l’ok per avere anche un po’ di tifosi alla manifestazione. Vorremo far fare anche una statua di Diego all’interno dello stadio. Speriamo di organizzare una partita con tanti campioni, per esempio Bruscolotti. Terzo anello? Non sarà mai più utilizzato, la capienza rimarrà di 54mila posti”.