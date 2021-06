Alvino: “Rinnovo Insigne, al momento tutte chiacchiere: vi spiego”

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Insigne? Un fenomeno, il magnifico, l’uomo del calcio italiano del momento. Rinnovo? Io ho certezze, ovvero che non è ancora iniziata la negoziazione tra la società e l’entourage di Lorenzo, per volere di entrambe le parti. Anziché parlare di volontà, distanze sedirali, mi limito a dire i fatti: il Napoli da una parte, e l’entourage dall’altra hanno deciso che l’argomento verrà affrontato quando le due parti decideranno di comune accordo di iniziare questa negoziazioni, che non sarà né breve né semplice e capire su quali basi verrà fatta: se di una volontà comune di continuare insieme (in quel caso sarà lunga), se invece una delle due parti non vuole prolungare, allora sarà difficile trovare un punto d’incontro. La volontà dal Napoli e dall’entourage è quella di continuare: mi sento moderatamente ottimista. Ad oggi di cifre non se ne parla da nessuna parte, anche perchè società e calciatore dovranno far fronte alla crisi economica lasciata dalla pandemia. Non mi scandalizzo ormai delle partite in orari diversi, ormai è solo un discorso legato ai soldi e ai milioni che girano nel calcio, che ti consentono di sopravvivere. Mi auguro quanto prima che riaprano gli stadi, il calcio è dei tifosi”.