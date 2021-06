Ospina via, Meret resta? Con Spalletti cambiano le gerarchie ma il colombiano può restare in Italia: la situazione

Meret in-Ospina out, almeno secondo le prime indiscrezioni sul prossimo Napoli di Spalletti, con il neo-tecnico che vorrebbe valorizzare l’investimento di ADL puntando definitamente sul portiere numero due della Nazionale italiana. A questo punto David Ospina potrebbe finire sul mercato, pur restando in Italia.

A parlarne è l’edizione odierna de La Repubblica, secondo cui il Napoli sarebbe in attesa di offerte serie da valutare: si sarebbe parlato di Atalanta, a caccia di un portiere d’esperienza per l’Europa, ma la trattativa non è ancora entrata nel vivo. Situazione da monitorare per le prossime settimane…