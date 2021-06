Mancini: “Insigne? Gol bellissimo, davvero un giorno felice per lui”

Roberto Mancini, allenatore della Nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Italia per 4-0: “Partita giocata bene, fatta per bene. Repubblica Ceca un’ottima squadra ma noi abbiamo giocato davvero bene. Abbiamo carburato per 10 minuti però già speravo di vederla così la squadra. Noi dobbiamo migliorare, siamo ragazzi giovani e possiamo migliorare sotto diversi aspetti. Fare l’ultima amichevole così e vincerla è una buona cosa. Noi dobbiamo fare il nostro gioco, che è di tipo offensivo. Poi sappiamo anche difendere bene. Conterà molto anche la mentalità. Insigne? Bellissimo gol, è il suo compleanno davvero un bellissimo giorno per lui”.